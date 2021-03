Trasporti, la Cifa plaude all'esenzione pedaggi per il biocarburante: "Servono anche infrastrutture"

La notizia che la Sicilia manifesta attenzione alla transizione green del settore dei trasporti viene accolta con favore da Cifa Catania. “Da tempo seguiamo diverse aziende del settore trasporti -spiega Gaetano Benincasa, segretario provinciale Cifa - e i nostri associati sono pronti già da tempo a tutte le novità che possano agevolare il trasporto e la tutela dell’ambiente: per questo motivo le parole di Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas, sul contributo dell’agricoltura pronta a produrre un biocarburante sostenibile e 100% Made in Italy sono una speranza in più verso un futuro sempre più sostenibile”.

"Ben venga - aggiunge Benincasa - la decisione del Cas per l'esenzione totale dal pagamento del pedaggio per i veicoli alimentati a biocarburante. La Sicilia è la prima regione ad attuare questa disposizione e per noi è un chiaro segnale di attenzione verso la categoria. Speriamo che questo Governo, grazie anche ai soldi del Recovery Fund, avvii il cambiamento che la Sicilia aspetta da tempo per il settore dei trasporti, pensando anche alle infrastrutture”.