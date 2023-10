Cimitero, tra alberi caduti e bagni "da horror": il Comune avvia gli interventi in vista della Festa dei Morti

Mancano due settimane alle celebrazioni dei Defunti e si susseguono i sopralluoghi e le riunioni tecniche per risolvere le tante criticità presenti nel cimitero cittadino. "Abbiamo già svolto due incontri specifici - spiega l'assessore ai Servizi Cimiteriali Giovanni Petralia - tra cui una riunione con l'assessore all'Ambiente e all'Ecologia, Salvo Tomarchio, per individuare le priorità. Da questa mattina stanno operando gli operai della Multiservizi per la pulizia delle caditoie: è ancora presente la cenere vulcanica caduta a luglio e potrebbero otturarsi gli scoli con le piogge autunnali. Sono stati intensificati i servizi di scerbamento per migliorare il decoro dei viali e da domani sarà presente sul posto anche una squadra del servizio manutenzione comunale per rattoppare le buche sull'asfalto. Durante le festività i varchi saranno presidiati dagli agenti della polzia municipale per la verifica dei pass riservati ai disabili. Chi ha difficoltà dembulatorie - conclude l'assessore Petralia - potrà inoltre avvalersi di alcune auto-navetta comunali elettriche e dei servizi di accompagnamento con bus navetta messi a disposizione dall'Amt".

Le criticità da risolvere

Anche la terza Commissione consiliare permanente, presieduta dal Presidente Giovanni Curia, ha svolto recentemente un sopralluogo autonomo. Le criticità non sono mancate e saranno riferite prossimamente, in dettaglio, all'amministrazione comunale. Nel parcheggio di via Madonna del Divino Amore è stata rilevata la presenza di un grosso albero caduto da rimuovere, che occupa una corsia ed alcuni posti auto. Altre piante necessitano di una potatura per evitare pericolosi cedimenti. Il torrente adiacente all'area di sosta, secondo quanto rilevato da Curia, avrebbe bisogno di analoghi interventi di scerbatura. Successivamente, la Commissione si è spostata all'interno dei viali del camposanto, constatando anche qui numerose criticità legate alla crescita di erbacce tra le tombe ed i viali pedonali.

Si attende un nuovo incontro

"Si ritiene pertanto - si legge nella relazione - che il servizio previsto nel capitolato speciale d’appalto non venga espletato regolarmente". Altre problematiche riguardano il parcheggio selvaggio. Diverse auto, durante il sopralluogo, erano parcheggiate in aree non consentite. Infine, i bagni pubblici, trovati "in totale stato di abbandono", ed alcune fontanelle con lo scarico otturato. "La Commissione ritiene opportuno verificare - conclude la il consigliere comunale Curia -quali sono le regole per l’accesso dei veicoli al cimitero, considerato che all’ingresso è installato un cartello di area pedonale". E' stata richiesta una seduta con l’assessore Giovanni Petralia per discutere delle problematiche riscontrate ed individuare possibili soluzioni in tempi rapidi.