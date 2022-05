Cimitero Acquicella, pubblicate graduatorie per concessioni di loculi o terreni

E' stata pubblicata sul sito del Comune di Catania, la determina dei servizi cimiteriali di approvazione della elencazione degli aventi diritto al rilascio di una concessione cimiteriale per il Cimitero di Acquicella porto, relativa a terreni per tumulazioni a cielo aperto o loculi. I cittadini che hanno diritto alla concessione sono tenuti a confermarne l'interesse, anche accettando la metratura assegnata tra quelle richieste con l’istanza originaria e disponibili sulla base della delibera della Giunta municipale n.143 dell’11 novembre 2021. La conferma deve essere inviata al protocollo del Comune, in piazza Duomo, entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito. L'iter di convalida è richiesto dagli uffici considerato che le istanze di concessione inserite in elencazione risalgono anche a dieci anni fa, e che nel corso di un così lungo lasso di tempo possono essere mutate le condizioni di interesse. La mancata conferma da parte dei richiedenti inseriti nella graduatoria provvisoria entro i termini previsti sarà considerata rinuncia e l’istanza sarà archiviata.

La conferma di interesse deve essere firmata in originale o digitalmente, accompagnata da documento di identità in corso di validità, e inviata con queste modalità: tramite pec all’indirizzo comune.catania@pec.it; con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Servizio cimiteriale- ufficio concessioni, piazza Duomo nc.1 - 95100 Catania; consegnata a mano al protocollo generale del Comune, piazza Duomo.

Nella conferma devono essere indicati:

? il numero di protocollo dell’istanza originaria, elemento essenziale e univoco per l’individuazione del procedimento;

? il nome del defunto per il quale è richiesta la concessione, e la data del decesso;

? il sito esatto in cui è tumulato provvisoriamente il defunto per il quale è richiesta la concessione, ai fini di un controllo interno;

? l’indirizzo mail o Pec presso il quale si intende ricevere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di concessione;

? il numero di telefono per contatto telefonico;

? i dati personali del concessionario.

Nella conferma di interesse per le tombe a terra il concessionario dovrà dichiarare espressamente di essere consapevole che il sito in concessione sarà indicato dai servizi cimiteriali nell’ambito della tipologia già richiesta nell’istanza e in relazione alla disponibilità dei terreni individuati; nella conferma per le celle colombarie il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che il loculo in concessione è in fase di realizzazione nel sito individuato. Le concessioni cimiteriali saranno rilasciate seguendo l’ordine cronologico dell'elencazione, dal più lontano al più recente; le eventuali concessioni che non dovessero essere assegnate saranno oggetto di successivo procedimento, con ulteriore graduatoria.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici dei Servizi cimiteriali, tramite il numero di telefono 095 383836 o l'indirizzo email servizi.cimiteriali@comune.catania.it, e l'Ufficio relazioni con il pubblico attraverso i numeri 800887077 (numero verde) - 0957423216- 0957423218, o l'email urp@comune.catania.it.