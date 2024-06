Nuovo sopralluogo presso il cimitero di San Giovanni Galermo

È stato effettuato un nuivi sopralluogo da parte dell' assessore Petralia al cimitero di San Giovanni galermo. "Le problematiche sono tante- ha esposto il Coordinatore Giovani di Forza Italia del IV Municipio Fabrizio Cristofaro - ma non bisogna omettere che negli anni il mio impegno ha fatto si che alcune di queste sono state già risolte.

Con l'incarico non indifferente del Presidente del IV Municipio Rosario Cavallaro, riusciremo a dare un volto diverso al cimitero che purtroppo è quasi abbandonato l residenti non hanno i servizi quotidiani a disposizione, oltre ad essere ormai pieno, senza alcun altro posto disponibili per le salme.

Su quest'ultimo punto, insieme all'assessore Petralia, si sta riproponendo in consiglio l'emendamento sull'ampliamento del cimitero rimasto fermo da 3 anni a questa parte dopo le ennesime promesse andate in fumo in passato. Sicuramente ci sono errori di costruzione già dal principio ma cercheremo, conclude Cristofaro, di fare il possibile per ridurre i disagi e far rinascere un cimitero degno di nota".