In città il cimitero delle moto: cannibalizzate e abbandonate | Video

Motorini abbandonati tra le abitazioni: nonostante le segnalazioni degli abitanti della zona nessuna rimozione. Come riporta un video pubblicato dalla pagina "Inciviltà a Catania" per le strade della città sono sempre di più le carcasse di veicoli a due ruote. Non è chiaro se si tratti di rottami abbandonati o se siano il frutto di un furto di cui poi i ladri si sono disfatti. Di sicuro si tratta di un'altra testimonianza di degrado per i residenti e un pessimo biglietto da visita per i turisti di Catania