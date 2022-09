San Giovanni La Punta, Basile (FdI): "Rifiuti trasferiti su uno scarrabile al cimitero di Trappeto senza ripulire il parcheggio"

"La gestione rifiuti nel territorio puntese fa acqua da tutte le parti. Il paese è una discarica a cielo aperto, ci sono delle zone e delle vie impraticabili a causa dei rifiuti che invadono le carreggiate. La tardiva realizzazione e attuazione di un piano di video sorveglianza adeguato - dichiara il consigliere di FdI Eugenio Basile - è uno dei punti cardine del problema. Più volte in consiglio comunale e a mezzo stampa ho messo in risalto questo problema e le possibili soluzioni da mettere in atto. Nei giorni scorsi sono stato contattato da cittadini indignati - continua basile -per ciò che è accaduto nel parcheggio del cimitero di Trappeto. I mezzi della società che si occupa dello smaltimento scaricavano all’interno di uno scarrabile i rifiuti raccolti nella zona. Conseguenza, olezzo e residui di spazzatura ovunque. Ovviamente non ripulita la zona in cui sono avvenute le operazioni. Il tutto all’ingresso del cimitero nella totale mancanza di rispetto per il luogo che esso stesso rappresenta. Situazione assurda anche nel parcheggio del campo sportivo, utilizzato ormai come discarica. Un’amministrazione attenta sarebbe intervenuta immediatamente, ma come sempre si pensa ad altro piuttosto che alla tutela del territorio e dei suoi cittadini. I verbi al futuro non servono alla comunità puntese. Piuttosto che criticare a mezzo social coloro che svolgono il loro dovere di consigliere comunale, dando voce ai cittadini, si invita il sindaco e la sua giunta a intervenire in maniera concreta, ascoltando anche le opposizioni, nell’interesse della comunità che rappresentiamo".