Si cercano attori per la serie "L'arte della gioia": ecco come candidarsi ai casting

PER LA SERIE ISPIRATA AL ROMANZO “L’ARTE DELLA GIOIA”, DIRETTA DA VALERIA GOLINO STIAMO CERCANDO: - UN RAGAZZINO SICILIANO TRA i 13 E I 15 ANNI (non di più), CON OCCHI AZZURRI - UNA RAGAZZA SICILIANA TRA i 18 e i 20 ANNI (che sembri più piccola). Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione ma è importante che i candidati siano nati e residenti in Sicilia. La serie si girerà in Sicilia tra l’estate e l’autunno 2022.

CHIUNQUE DESIDERI CANDIDARSI O CANDIDARE IL PROPRIO FIGLIO DOVRA’ INVIARE: -Una foto primo piano su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare] -Una foto figura intera su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare] -Dati anagrafici completi del/la candidato/a (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail -Due contatti telefonici ( nel caso di minorenni inviare solo contatti dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail - Liberatoria Minorenni compilata e firmata in tutti i campi.

Tutto il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail: lagioiacastingsicilia@gmail.com CON OGGETTO: NOME COGNOME / CASTING RAGAZZA SICILIANA OPPURE NOME COGNOME / CASTING RAGAZZO OCCHI AZZURRI Il Materiale deve essere semplicemente ALLEGATO alla mail in file singoli Non accettiamo file inviati tramite Wetransfer, Google Drive o pdf contenenti foto L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci.