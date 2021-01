Cingalese tenta di bloccare un ladro in via Etnea, intervengono i Falchi

Un eroico gesto che ha consentito il provvidenziale intervento degli agenti dei Falchi dela squadra mobile. Il protagonista è un cittadino cingalese che, in via Etnea, si era accorto del furto appena compiuto da un 30enne pluripregiudicato, V.F, ai danni di una profumeria. Così il cittadino ha rincorso il malvivente tentando di bloccarlo ma quest'ultimo aveva iniziato a percuoterlo violentemente: provvidenziale l'intervento dei Falchi che hanno arrestato il 30enne recuperando la refurtiva consistenete in alcune confezioni di costosi profumi con ancora attaccato il dispositivo anti taccheggio. L’intera refurtiva (del valore di quasi mille euro) è stata restituita alla proprietaria.