Circonvallazione, dopo la tragica morte di Chiara un piano sicurezza: autovelox e semafori T-Red

Dopo la tragica morte di Chiara Adorno, la 19enne travolta e uccisa sulla Circonvallazione di Catania mentre attraversava la strada, il problema sicurezza stradale in quella parte di città ritorna ancora una volta protagonista. Ieri, infatti, si è tenuta una riunione presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto di Catania Librizzi, alla quale hanno partecipato il sindaco ed il vicesindaco di Catania, il Questore e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di Finanza, il comandante della polizia locale e i dirigenti del compartimento della polizia stradale “Sicilia orientale” e della sezione di Catania.

E' stato dato incarico alla polizia stradale di effettuare una ricognizione sui tratti di circonvallazione maggiormente interessati da sinistri e sui possibili accorgimenti da adottarsi. Il sindaco di Catania ha specificato che sono stati già pianificati i primi interventi finalizzati a ripristinare, proprio nel luogo dove si è verificato l’ultimo incidente mortale, il sovrappasso pedonale e che si avvieranno ulteriori iniziative, d’intesa con la Prefettura, per la collocazione di nuovi autovelox fissi lungo la stessa circonvallazione.

Il Prefetto ha evidenziato che con il decreto prefettizio n. 44080 del 12 aprile 2023, sono già individuati diversi tratti di strade, fra cui anche la circonvallazione, dove è autorizzata la collocazione di autovelox fissi. Nel corso dell’incontro, il dirigente del compartimento della polizia stradale, illustrando gli esiti della ricognizione effettuata, ha segnalato, fra i possibili accorgimenti da adottarsi per prevenire quelle condotte di guida che comportano maggiori rischi per l’incolumità delle persone, l’installazione, in prossimità degli attraversamenti pedonali, di semafori “a chiamata”, dei rallentatori ad effetto acustico ("bande sonore"), nonché delle colonnine luminose, meglio conosciute come dispositivi “salva pedone”.

Il vicesindaco ha fornito assicurazione sull’impegno dell’amministrazione di attivare i dispositivi suggeriti dalla polizia stradale e di valutare, in aggiunta, anche la possibilità di installare i semafori T-Red che rilevano in automatico le infrazioni al passaggio con il rosso. Il Prefetto ha, inoltre, auspicato che tutte le iniziative per la prevenzione degli incidenti stradali che saranno adottate per la circonvallazione possano trovare analoga applicazione anche lungo le altre arterie cittadine. Il Prefetto, in conclusione, nell’evidenziare la necessità di far ricorso a tutti gli accorgimenti condivisi nel corso dell’incontro, ha, tuttavia, sottolineato la grande importanza di proseguire nelle iniziative di educazione stradale nelle scuole, a cura delle Forze di polizia, strumento fondamentale per trasmettere ai più giovani la cultura del rispetto delle regole della strada, quale unica via per tutelare la propria e altrui vita.