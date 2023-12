Il sindacato Cisl Fp Catania inaugura il nuovo coordinamento giovani

Un sindacato che si apre ai giovani, rivolgendosi ai lavoratori di oggi e di domani e puntando l'attenzione sui diritti di chi si è appena affacciato sul mondo del lavoro: è il senso dell'iniziativa di Cisl Fp Catania, che ha inaugurato all'interno della propria sede catanese il Coordinamento per i lavoratori della funzione pubblica al di sotto dei 35 anni. La nascita del Coordinamento è stata accompagnata dall'inaugurazione dell'ufficio dedicato alla struttura, nella sede Cisl Fp, all'interno della quale i giovani potranno organizzare le proprie iniziative. L'inaugurazione del coordinamento è stata salutata anche dalla componente della segreteria Ust Cisl Catania Lucrezia Quadronchi, che era presente al taglio del nastro. Quadronchi ha portato i saluti del segretario Maurizio Attanasio e ha elogiato l'iniziativa sottolineando l'appoggio dell'UST e l'unità del sindacato nel dare supporto ai giovani all'interno del sindacato. Inoltre, Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, ha inviato i suoi saluti con un plauso all'iniziativa di Cisl Fp Catania, che coinvolge i giovani nella vita del sindacato.

A commentare l'inaugurazione è il segretario Cisl Fp Catania Danilo Sottile, che ha voluto la creazione del Coordinamento: "L'apertura del Coordinamento ai giovani della Funzione pubblica al di sotto dei 35 anni è un momento molto importante per la federazione di Catania. In questo modo si lancia un segnale, un sindacato che dà spazio ai giovani al suo interno, con la tradizione e la storia di Cisl ad accogliere nuove idee e nuovi stimoli. Siamo molto orgogliosi di quello che succede oggi - continua Sottile - si dice spesso che i giovani sono lontani dal sindacato ma la Cisl dimostra tutta la sua attenzione ai lavoratori di oggi e di domani". "

Quello che si inaugura oggi - prosegue Sottile - è un laboratorio di idee e concetti, una centrale operativa da cui sarà diretta tutta la funzione pubblica che riguarda i giovani, di tutti i comparti: la sanità, gli enti locali, le funzioni centrali e il terzo settore. In questo modo sarà anche possibile favorire uno scambio di esperienze e di stimoli tra persone di enti diversi". Rivolgendosi ai giovani intervenuti all'inaugurazione, Sottile ha detto: "Siete i lavoratori di oggi e di domani, crediamo in voi e nell'importanza che voi avete per il sindacato. Quando si fa sindacato lo si fa per tutelare il proprio lavoro. Quando siete in prima linea difendete i vostri colleghi, i vostri diritti. È molto importante la vostra partecipazione a questa esperienza comune, a questa tradizione che proprio attraverso di voi può rinnovarsi ed entrare nel futuro".

"Vorrei inoltre ringraziare - conclude Sottile - Viviana Riccobene, Angelo Pirreco e Sarah Scollo che hanno reso possibile l'inaugurazione di oggi, lavorando affinché il Coordinamento giovani potesse diventare realtà"