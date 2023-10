Cisl-Uil-Ugl: "Bene 120 assunti da Asc Handling in aeroporto"

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'esito di una trattativa che ha determinato l'assunzione di un grande contingente di lavoratori da parte di Asc Handling che, dal 16 ottobre, garantirà i servizi di assistenza per il vettore Ita Airways". Così in una nota segretario regionali e provinciali Mauro Torrisi (Fit Cisl Catania), Antonio Oranges (Uiltrasporti Catania) e Mario Marino (Ugl t.a. Catania), in merito ad una "trattativa articolata e complessa che ha individuato il passaggio di oltre 120 lavoratori dipendenti di GH Catania, che nello scalo catanese registrava un esubero ben più consistente con attivo dal dicembre 2022 un ammortizzatore sociale che garantisse loro continuità lavorativa, e che quindi assicura a tali lavoratori una occupazione stabile e ben più serena". "In tale contesto si è apprezzata la disponibilità di Asc Handling ad ampliare la platea dei lavoratori da assumere, nonostante la corretta interpretazione del Ccnl e del protocollo di sito e la dovuta attenzione alla sostenibilità economica aziendale", continuano i sindacalisti, che hanno durante tutta la trattativa sostenuto la necessità di "invertire la rotta rispetto ad un passato che vedeva ciclicamente e sistematicamente chiedere da parte delle aziende l'attivazione di ammortizzatori sociali, a causa di esubero di personale, che determinavano risparmio per le medesime a danno di pesanti decurtazioni salariali per i lavoratori".