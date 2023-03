Città metropolitana, approvato il Bilancio triennale 2023/2025

Ieri pomeriggio si è tenuta in seconda convocazione, dopo che la prima convocata per ieri pomeriggio era andata deserta per mancato raggiungimento del quorum, la Conferenza metropolitana. All’ordine del giorno l’esame ed approvazione del Bilancio triennale 2023-2025. Il numero legale è stato raggiunto, in quanto i sindaci presenti erano 22 su 58 (trattandosi di seconda convocazione il quorum era ridotto). Dopo un ampio intervento su alcuni chiarimenti richiesti al Ragioniere generale Francesco Schillirò, l’Assemblea ha votato all’unanimità di voti lo strumento finanziario. Il Commissario straordinario Piero Mattei, intervenuto in corso di seduta con l’assistenza del Segretario generale Mario Trombetta, ha ringraziato i sindaci e i loro delegati per l’approvazione dello strumento contabile indispensabile non soltanto per l’attività istituzionale dell’ente Città metropolitana, ma anche per definire positivamente il percorso di costituzione della nuova Azienda speciale, le cui problematiche sono ben note e in corso di risoluzione.