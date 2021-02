Città metropolitana, i musei restano chiusi il fine settimana

Riaprono i musei della Città metropolitana di Catania, ma resteranno chiusi sabato e domenica a causa delle restrizioni legate allo stato di emergenza sanitaria. Saranno aperti da lunedì a venerdì, rispettando gli orari ordinari, che sono dalle ore 9 alle ore 17. Alle Ciminiere si trovano: Museo del Cinema (ultimo ingresso alla ore 15.30), Museo storico dello Sbarco in Sicilia – 1943 (ultimo ingresso alla ore 15), Mostra delle Antiche Carte geografiche “La Gumina” (ultimo ingresso alla ore 16.30) A Caltagirone, il Museo della fotografia e Mostra del Fischietto di terracotta di Caltagirone (ultimo ingresso ore 16) sono ubicati in via Principessa Maria Josè n. 7/9.