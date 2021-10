Città metropolitana, maltempo: conta dei danni e ripristino viabilità

Le squadre della Pubbliservizi sono intervenute per per mettere in sicurezza le zone più colpite e individuare gli interventi da effettuare

La breve ma violentissima ondata di maltempo che martedì ha colpito Catania e provincia ha recato numerosi danni in tutto il territorio etneo. Sin dalle primissime ore immediatamente successive all’evento atmosferico squadre di tecnici e operai della Pubbliservizi, su input del sindaco metropolitano Salvo Pogliese, hanno iniziato un sopralluogo del territorio per mettere in sicurezza le zone più colpite e individuare gli interventi da effettuare. Massima attenzione è stata data al Palacannizzaro il cui tetto è stato divelto dalla tromba d’aria abbattutasi finendo sulla strada adiacente. Gli interventi si sono diretti immediatamente alla messa in sicurezza della sede stradale per la tutela della pubblica incolumità. Altri interventi hanno riguardato il rispristino della viabilità cittadina ed intercomunale, bloccata in alcuni punti a causa della presenza di detriti e alberi caduti. La Pubbliservizi, inoltre, in queste ore sta svolgendo anche dei sopralluoghi nelle scuole di pertinenza dell’Ente per individuare eventuali danni agli edifici.