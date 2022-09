Città Metropolitana, si insedia il vicecommissario Bernardo Campo

Cerimonia ufficiale in via Nuovaluce per l’insediamento del vicecommissario straordinario Bernardo Campo che, per effetto di legge, ricopre il medesimo incarico anche al Comune di Catania. Il verbale di insediamento, nel salone di presidenza della Città metropolitana di Catania, è stato sottoscritto anche dal segretario generale Mario Trombetta e dal commissario straordinario Federico Portoghese. Commissario e vicecommissario hanno espresso identità di vedute sull’organizzazione dell’Ente: consapevoli di dover affrontare questioni rilevanti, intendono affrontarle e risolverle puntando sulle articolate competenze tecnico-professionali che hanno maturato rispettivamente in ambito economico-finanziario e in quello giuridico. “Grazie alle azioni ultimamente attuate – ha dichiarato il commissario Portoghese - questo Ente si trova in condizioni di progressiva stabilità, tant’è che il prossimo passo è mirato all’efficienza e all’assunzione di personale”.