Città Metropolitana, incontro con i sindacati: si punta alla salvaguardia dei livelli occupazionali

Nella sede di Città Metropolitana si è tenuto il primo incontro tra le organizzazioni sindacali e l’avvocato Mario Balsamo, nominato due giorni fa Amministratore unico dell’Azienda speciale ”Servizi Città Metropolitana di Catania Scmc “. L’incontro è stato presieduto dal commissario straordinario Piero Mattei, affiancato dai dirigenti dell’Ente, che ha rinnovato l’impegno a percorrere la strada più fruttuosa per dare un forte avvio alla nuova azienda. I sindacati hanno colto l’occasione per avanzare richieste specifiche (soprattutto sul futuro dei lavoratori che entreranno nell’organico della nuova azienda) che saranno poi valutate dall’Amministratore unico per fugare dubbi e perplessità.

Uno spunto di riflessione ha accomunato tutti i presenti e soprattutto la dirigenza dell’Ente: la volontà di chiudere con il passato, in considerazione del fallimento di Pubbliservizi, traendo insegnamento degli errori del passato per non ripeterli. Il Commissario straordinario Mattei al riguardo ha dichiarato: “Vi chiedo di accordare fiducia anche all’Amministratore unico, che si appresta a prendere delle importanti decisioni. Considerateci un sostegno per i lavoratori, come abbiamo già dimostrato in precedenti incontri. Sono stato chiaro, onesto, corretto nel dire che la prospettiva non è semplice. La soluzione sarà presa dopo aver valutato il piano industriale che è stato già elaborato da una accreditata società di analisi settoriale”.

Fondamentali saranno anche le valutazioni di due avvocati, un giuslavorista e un esperto in diritto fallimentare (avvocati Michele Giorgianni e Giuseppe Spadaro). In base a questi elementi l’avvocato Balsamo elaborerà un percorso che ha già preannunciato innovativo: la nuova Azienda muoverà i primi passi con il desiderio di fare bene e di dare aria nuova, con lo spirito di portare benefici e un netto miglioramento dei servizi erogati.