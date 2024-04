"Per una città sostenibile", la lettera scritta dai piccoli studenti dell'istituto “John Dewey” a Trantino

I bambini della classe terza primaria dell’Istituto paritario “John Dewey” hanno scritto un lettera al sindaco di Catania, Enrico Trantino, presentando alcune idee “per aiutare Catania a diventare una città meno inquinata e più sostenibile”. L’aver scoperto che lo scorso anno Catania ha avuto la maglia nera della sostenibilità ambientale, li ha impegnati ad elaborare alcune proposte operative sollecitando alcuni comportamenti da tenere. Come maggiore pulizia nelle strade, più bidoni per la raccolta differenziata, più piste ciclabili, pannelli solari e parchi verdi. La lettera scritta a mano dai piccoli è stata consegnata al sindaco in occasione di un incontro a palazzo degli Elefanti e i piccoli si sono resi portavoce degli altri bambini della città. Oltre alla lettera, i bambini hanno consegnato alcuni disegni con messaggi operativi. I bambini accompagnati dal preside Giuseppe Adernò, dalla maestra Federica Abate, da Mariagrazia Puglisi, in rappresentanza dei genitori, sono stati accolti con onore al Municipio, mettendo in azione un esercizio di cittadinanza attiva e responsabile.