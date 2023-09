Mobilità, più corse dalla metro alla cittadella universitaria

Università, Comune, Policlinico e Ferrovia Circumetnea hanno siglato un'intesa per snellire il traffico in direzione della Cittadella universitaria e migliorare l'accessibilità intorno al Polo Universitario, area urbana nella quale sono presenti attività che ogni mattina attraggono una notevole mole di auto private prevalentemente attribuibili all'utenza universitaria e sanitaria. promuovere l'uso dei mezzi pubblici.

Lo rende noto l'Ateneo. L'accordo è finalizzato a potenziare il trasporto di collegamento dalla stazione Milo della metropolitana cittadina fino al parcheggio Santa Sofia di via Zenone (1.700 stalli, di proprietà dell'Università ma in gestione alla Fce). La frequenza degli autobus navetta verrà pertanto intensificata soprattutto negli orari di punta con almeno 60 corse giornaliere.

La copertura dei costi del servizio sarà a cura dell'Università, del Policlinico-San Marco e della stessa Fce. La corsa inaugurale è stata fissata per le 8 del mattino di lunedì 9 ottobre L'intesa è stata approvata nei giorni scorsi dal Cda dell'Università, che ha dato mandato al direttore generale Giovanni La Via affinché vengano presto sottoscritti gli accordi operativi. Per il Comune questa iniziativa assume carattere strategico sia perché promuove l'uso virtuoso del trasporto pubblico, sia per la rilevanza urbanistica del Polo Santa Sofia. Il compito dell'amministrazione cittadina sarà quindi di adottare misure straordinarie per il contrasto alla sosta illegale nella viabilità interessata.