Caltagirone, cittadinanza italiana a giovane srilankese esempio di integrazione

A Caltagirone da 19 anni, Shanika Warnakulasuriya Thamel 30enne dello Sri Lanka, da due anni sposata con un connazionale, è adesso cittadina italiana. Nel proprio ufficio a palazzo municipale, il Fabio Roccuzzo stamani le ha ufficialmente conferito la cittadinanza del nostro Paese, concludendo così l’iter cominciato con la sua richiesta e sfociato nel decreto prefettizio di riconoscimento del nuovo status.

“Sono felice per avere raggiunto questo traguardo, che inseguivo da tempo e che per me rappresenta una vera svolta” – ha detto la neo cittadina italiana, che era accompagnata, oltre che dai parenti più stretti, anche da alcuni amici che, negli anni, hanno avuto modo di affezionarsi a lei, a suoi genitori e agli altri componenti della sua famiglia d’origine. Shanika rappresenta un bell’esempio di integrazione. Dopo la maturità scientifica, si è trasferita a Padova, dove ha conseguito la laurea in scienze infermieristiche. Da due anni lavora come infermiera professionale all’ospedale San Marco di Catania.

“Mi sento molto italiana e grata all’Italia, che mi ha bene accolto, permettendomi di concretizzare le mie aspirazioni – ha aggiunto –, anche se continuo a essere legata ai valori e alla cultura del mio Paese e alla comunità srilankese che vive a Caltagirone. Ma ho tante amicizie anche al di fuori di questo contesto”. “Sono contento per lei – ha dichiarato il sindaco Roccuzzo – L’esperienza vissuta da Shanika nella sua ormai lunga, nonostante la giovane età, permanenza a Caltagirone, è la testimonianza del volto accogliente della nostra comunità, che questa nostra nuova connazionale, con il suo apporto, contribuisce a far crescere. Crediamo molto in una società sempre più cosmopolita e capace di costruire ponti, abbattendo ogni muro”.