Cittadino dona alla biblioteca comunale testo dell'Ottocento sulla storia di Misterbianco

La biblioteca comunale “Concetto Marchesi” entra in possesso per la prima volta del testo originale scritto dal sacerdote Antonino Bruno Licciardello nel 1867 dal titolo “Viaggio agli avanzi rimasti dell’antica comune di Misterbianco e cenno storico sulla stessa antica e nuova Comune".

Si tratta del primo testo che ripercorre la nascita del comune nel 1642, la sua distruzione nel 1669 in seguito all’eruzione dell’Etna e la sua ricostruzione nell’attuale sito. Di quelle poche centinaia di copie stampate nell’Ottocento si erano perse le tracce e solo negli anni Ottanta del secolo scorso, l’amministrazione comunale dell’epoca guidata dal sindaco Antonino Belfiore, riuscì a fare una ristampa anastatica da un testo. Da allora tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno provveduto a ristamparla, ma senza avere mai avuto il possesso di una copia originale dell’epoca. Nei giorni scorsi un concittadino, Giovanni Santagati, svuotando l’archivio del genitore ha trovato una copia originale del testo ed ha pensato bene di metterla a disposizione del patrimonio pubblico del Comune, donandola alla Biblioteca comunale che la conserverà tramandandola ai posteri.

“Desidero ringraziare di cuore a nome di tutta la cittadinanza Giovanni Santagati – ha detto il sindaco Marco Corsaro – per questo gesto filantropico che permette alla comunità di entrare per la prima volta in possesso di un testo così importante per la storia del nostro Comune.” Qualche anno addietro l’archivio della Fondazione Culturale Monasterium Album Ets che nel 2019 aveva fatto ristampare il testo in occasione del 350° anniversario dell’eruzione che distrusse l’antico comune, entrò in possesso di una copia originale sempre in seguito ad una donazione di un misterbianchese che la deteneva nella sua collezione privata. Il volume di 132 pagine oltre l’indice, include all’interno una stampa ipotetica dell’antico comune che mette in evidenza le chiese ed una dell’asse viario del ricostruito comune oltre ad una foto incollata del panorama di Misterbianco.