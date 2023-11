Espulso dall'Italia sorpreso per le strade della città, romeno scortato fino all'aereo e rimpatriato

Nei giorni scorsi, personale della polizia della Questura di Catania ha eseguito l’allontanamento dal territorio italiano di un cittadino dell’unione europea ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tutto ha avuto inizio quando il personale delle volanti è intervenuto in via Di Prima, dove erano stati segnalati individui sospetti. Sul posto, gli agenti hanno individuato due cittadini stranieri, e uno di loro era già noto alle autorità per i suoi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Di conseguenza, i poliziotti hanno deciso di fermarli per accertare la situazione.

Gli accertamenti condotti hanno rivelato che uno dei cittadini stranieri in questione era un uomo di 27 anni di nazionalità romena con un passato criminale che comprendeva reati come rapina, lesioni e il porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Tuttavia, la scoperta più rilevante è stata la conferma che l'uomo era stato destinatario di un provvedimento che lo obbligava a lasciare il territorio italiano.

Il provvedimento in questione era stato emesso nel 2022 dal Prefetto di Catania, ma sembrava che il cittadino rumeno non avesse rispettato l'obbligo di allontanarsi dal paese come richiesto. Inoltre, ulteriori indagini hanno rivelato che l'uomo non aveva una dimora stabile in Italia e non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa. Era noto anche per il suo stile di vita precario, spesso ricorrendo all'abuso di bevande alcoliche.

Sulla base degli elementi raccolti, vista l’inottemperanza al provvedimento di allontanamento disposto dal Prefetto di Catania, al fine di darvi concreta attuazione, il Questore di Catania ha disposto che a esso fosse data esecuzione, accompagnandolo direttamente alla frontiera con l’impiego della forza pubblica. Pertanto, personale della Questura ha accompagnato il cittadino romeno all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su volo diretto in Romania.