Clara Alonso sarà la madrina della II edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival internazionale che promuove e premia le produzioni che raccontano la terra siciliana e le sue tradizioni. Volto del cinema e della tv, l'argentina Clara Alonso ha interpretato il ruolo di Angela Saramego nella serie tv dal successo internazionale Violetta.

Nel 2015 prende parte alla terza edizione della trasmissione Notti sul ghiaccio (RaiUno) arrivando in finale. Nello stesso anno recita nella serie tv Lontana da me (Raiplay) accanto a Mirko Trovato: una tormentata storia d'amore tra un graffitaro romano e una ballerina argentina dal futuro radioso. Nel 2016 partecipa a Dance Dance Dance (Fox e Foxlife) in coppia con Diego Dominguez, classificandosi al primo posto. Nel 2018 recita nella commedia grottesca Il tuttofare di Valerio Attanasio, accanto a Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi ed Elena Sofia Ricci

. Il suo ultimo lavoro per la televisione è la serie argentina di genere fantasy Intrecci del passato, giunta alla seconda stagione. La II edizione del Caltagirone Short FilmFest si terrà dal 13 al 15 luglio 2023. Tra le sezioni competitive del Festival vi sono il Concorso Cortometraggi internazionali, il Concorso Cortometraggi siciliani e il Concorso Videoclip internazionali. Il Caltagirone Short FilmFest - ideato da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice - è organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme alla Regione Sicilia. Le giornate del festival si terranno in alcuni degli spazi più suggestivi del centro storico di Caltagirone, luogo insignito del titolo di Patrimonio Culturale dell’UNESCO nel 2002. Il Festival, che sin dalla sua nascita si prefigge lo scopo di promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell’audiovisivo, rivolge una particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo. La direzione artistica della kermesse è affidata ad Angela Failla e alla producer, attrice e cantante Eva Basteiro-Bertolí.

Fino al 25 giugno 2023 è aperto il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway: https://filmfreeway.com/CaltagironeShortFilmFest. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.