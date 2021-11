Qualità della vita: Catania in coda alla classifica, in 'compagnia' di quasi tutte le città siciliane

Anche quest' anno arriva la classifica sulla qualità della vita nelle province italiane, compilata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Le prime tre posizioni sono occupate rispettivamente da Parma, Treno e Bolzano, seguite da Bolognma, Milano, Firenze e Trieste. Il quadro è invece, impietoso per il Sud: la nostra città, Catania, si colloca al 100esimo posto in una classifica con 107 posizioni. Palermo è un gradino sopra, al 99esimo. Seguono Messina al 98esimo, Enna in posizione numero 96, 92 Trapani. Agrigento è al 95esimo posto. Relativamente bene solo la città 'felice' di Ragusa, che dall'alto del gradino 84 guarda le altre città siciliane, tutte in coda alla classifica. La composizione della graduatoria sulla qualità della vita 2021 delle province italiane è giunta al ventitreesimo anno. I criteri di decisione si basano su vari fattori: ricchezza dei consumi, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, affari e lavoro, demografia e società, cultura e tempo libero.

Di seguito la classifica completa: