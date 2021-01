Tik Tok contro la noia del lockdown, Jonny Cutuli super il milione di fan: "Oggi è un lavoro"

Tra i 138 utenti che, nello scorso mese di dicembre, avevano superato il tetto del milione di di fallowers sul social network Tik Tok c'è anche il catanese Jonny Cutuli. Ha 24 anni e recentemente si è trasferito in Inghilterra, vicino Liverpool, per studiare Marketing e comunicazioni digitali alla Edge Hill University. Attualmente, anche in seguito alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, si trovo a Catania, dove ha trascorso le vacanze con la famiglia. "Tornerò a febbraio in Inghilterra - spiega - Covid permettendo. Nella vita sono una persona creativa. Amo viaggiare, esplorare e la soprattutto amo la palestra". La scalata alle classifiche del social network cinese è iniziata quasi per caso.

"Mi sono avvicinato al mondo di TikTok nel marzo del 2020, in pieno lockdown. Ero un ragazzo annoiato che non sapeva come riempire le proprie giornate. Ho deciso quindi di scaricare l'app e pubblicare qualsiasi cosa mi passasse per la testa. Inutile dire che inizialmente è stato un disastro. Non conoscevo nulla sul social, ma a poco a poco sono riuscito a creare contenuti sempre migliori, più interessanti e di alta qualità, che piacevano parecchio ad un pubblico molto giovane".

"Tutti hanno iniziato a parlare di questo social durante la quarantena. Ero già a conoscenza della sua esistenza, - continua - ma non mi aveva mai appassionato al punto tale da creare dei contenuti. Inoltre, tutti i miei amici avevano iniziato ad utilizzarlo e quindi ho deciso di fare altrettanto. Dopo una settimana era già diventata una droga per me. Mi è piaciuto subito tantissimo e volevo portare la mia creatività all’interno di Tik Tok".

Il segreto della sua fidelizzazione con i fan sta nella grande cura che Jonny dedica loro, rispondendo alle domande che gli pongono e salutandoli nei video che posta regolarmente in diretta. "Con i miei followers mi rapporto principalmente utilizzando le live di Tiktok, dove possiamo parlare di qualsiasi cosa. Possono chiedermi qualsiasi curiosità sulla mia vita. Oppure nelle storie di Instagram, dove creo spesso sondaggi e box domande".

Tra i suoi sogni nel cassetto, già in parte realizzati, ci sono la collaborazione con aziende importanti e la crescita esponenziale su Tik Tok. "Mi è sempre piaciuto creare contenuti, esprimere la mia creatività per me è sempre stato un hobby. Adesso però è diventato un lavoro e punto ad arrivare sempre più in alto, magari collaborando con aziende importanti. I miei progetti a medio termine sono sicuramente raggiungere il milione e mezzo su TikTok, continuare a studiare in Inghilterra e poter continuare a lavorare per brand di spessore".