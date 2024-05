Cliente offeso diffama agenzia immobiliare sui social: condannato a risarcire 10mila euro

Un cliente scontento di un'agenzia immobiliare si è visto recapitare una pesante condanna per diffamazione a mezzo social. L'uomo, un catanese, aveva attaccato duramente l'agenzia sulla pagina business di un motore di ricerca, accusandola di "scarsa professionalità" e di essere stata "scorretta".

Le critiche, non si erano limitate all'agenzia in generale, ma avevano colpito direttamente l'agente che aveva seguito la sua pratica, definito come uno "squallido verme". Le accuse erano scaturite da un mancato acquisto di un immobile, per il quale il cliente non aveva voluto aumentare la sua offerta, ritenuta non congrua dal proprietario.

La rabbia del cliente, però, aveva oltrepassato i limiti della civile critica, sfociando in una vera e propria campagna di diffamazione online. La seconda Corte d'appello di Catania ha infatti riconosciuto la gravità delle sue azioni, condannandolo a risarcire un danno di 5mila euro ciascuno all'agente e all'agenzia immobiliare, per un totale di 10mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.

A pesare sulla sentenza, oltre al contenuto offensivo dei messaggi, anche il fatto che il cliente aveva agito sui social, amplificando la portata delle sue diffamazioni e danneggiando la reputazione dell'agenzia e del suo agente.

