Coca Cola più "green" grazie ad un impianto di trigenerazione

Sibeg, azienda che produce e sviluppa i prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Sicilia, si fa sempre più green grazie alla trigenerazione di Ab di Orzinuovi. Grazie all'installazione dell'impianto di trigenerazione nello stabilimento di Catania, l'azienda oggi e` in grado di produrre in maniera autonoma energia elettrica, vapore ed acqua refrigerata. Con questo impianto in un anno il consumo dell'energia elettrica è stato ridotto del 45 per cento, evitando così l'emissione di 1.084 tonnellate anidride carbonica in atmosfera. Dal punto di vista economico, l'azienda ha calcolato che, a partire dal secondo anno di vita del sistema di trigenerazione di Ab, andrà a risparmiare 390mila euro all'anno.