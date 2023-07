Acquisto droga con auto blu, Codacons: "Si indaghi su chi le usa"

"Trasparenza da parte dei rappresentanti del governo regionale e dell'Assemblea regionale siciliana". A chiederla, dopo la notizia su un presunto uso improprio delle auto blu della Regione Siciliana, è il Codacons con un esposto alla Procura di Palermo ed alla Procura presso la Corte dei Conti in cui si chiede anche di "indagare sull'utilizzo improprio delle auto blu, estendendo le indagini a tutti coloro che godono di questo beneficio". "La Sicilia - conclude il Codacons - non merita una classe politica sempre alla ribalta della cronaca per motivi poco onorevoli".