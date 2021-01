Cocaina e marijuana nascosta in camera da letto: arrestato

I carabinieri della stazione di Palagonia, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo, hanno arrestato un 45enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, hanno fatto visita al sospettato in quell’abitazione di via Soldato Sciacca dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 12 grammi di cocaina in pietra, suddivisa in 5 involucri, nonché circa 15 grammi di marijuana. Le sostanze stupefacenti erano nascoste all’interno di uno zaino riposto in camera da letto sotto degli indumenti.