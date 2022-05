Un 21enne incensurato custodiva 380 grammi di cocaina "in pietra"

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne catanese, incensurato,trovato in possesso di un involucro contenente 50 grammi di cocaina "in pietra" nel corso di un controllo della squadra mobile messo in atto in piazza Stesicoro. La perquisizione eseguita subito dopo presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire altri 330 grammi della stessa sostanza, anche questa ancora allo stato gresso, e marijuana sfusa per un peso di 10 grammi circa. Nel corso degli accertamenti sono stati anche rinvenuti materiale per il confezionamento dello stupefacente ed appunti con cifre e nomi, riconducibili ad una verosimile attività di smercio condotta dal giovane. L’arrestato è stato condotto negli uffici della squadra mobile in stato di arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.