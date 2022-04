Cocaina e marijuana nascosta in una "cassaforte", in manette spacciatore di 32 anni

I carabinieri della stazione di Militello, in sinergia con i colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 32enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attenzione dei militari militellesi si era concentrata da tempo sull’uomo, che sarebbe stato da più persone descritto come “operante” nel settore della droga.

Nella mattinata, quindi, si sono recati presso la sua abitazione di via Giovanna d’Austria. L’uomo alla notizia di dover essere sottoposto a perquisizione avrebbe mostrato sin da subito assoluta tranquillità, che, però, avrebbe dato evidenti segni di vacillamento quando il cane antidroga King ha poi fatto il suo ingresso in casa. Il 32enne, infatti, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro che teneva sul comodino, lanciandolo repentinamente sull’armadio.

Ma i militari hanno subito recuperato l’involucro, scoprendo che questo conteneva oltre 100 grammi di marijuana, mentre su una cassettiera hanno trovato una dose della stessa sostanza ed un bigliettino in cui erano annotati movimenti di denaro, probabilmente derivanti da un'attività di spaccio.

A dar man forte ai militari per il buon esito della ricerca è stato il fiuto di King, che ha infatti indirizzato i militari verso un ripostiglio dove, nascosto alla vista da una presa elettrica posticcia, hanno scovato un cassettino retrattile nel muro contenente vari involucri al cui interno hanno rinvenuto circa 120 grammi di cocaina ed altri 179 di marijuana, e inoltre due bilancini di precisione e la somma di 343 euro custodita nella tasca dei pantaloni, sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio. Il giudice in sede d’udienza ha convalidato l’arresto del 32enne e disposto per lui gli arresti domiciliari.