In auto con cocaina, marijuana ed una mazza, multa e denuncia per persone

Il conducente di un'auto perquisita in via Osservatorio è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

Un controllo di polizia è stato condotto in via Osservatorio, a Catania, dove una volante ha fermato una macchina sospetta con a bordo due uomini. Gli agenti hanno perquisito sia l’auto che gli occupanti: all’interno della vettura è stata rinvenuta una mazza da baseball in metallo e 30 grammi di cocaina insieme a 40 grammi di marijuana. Il conducente del veicolo è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, mentre entrambi sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti e per la violazione delle norme anti Covid, essendo stati trovati fuori dalla propria abitazione, oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.