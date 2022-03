Trasportava oltre 50 grammi di coca nelle mutande, obbligo di firma per un 44enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Randazzo hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne di Taormina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Durante un posto di blocco messo in atto ieri pomeriggio, sono state fermate diverse auto in transito sulla strada statale 120, nella frazione di Rovittello. Le operazioni di verifica presso il bivio Etna settentrionale hanno riguardato, tra gli altri, il 44enne che transitava a bordo della propria Citroen insieme alla madre. Fin da subito si è dimostrato agitato, probabilmente per la presenza anche della madre che ha riferito di dover accompagnare presso alcuni familiari ed ha spontaneamente consegnato ai militari, prelevandolo dagli slip, un involucro di plastica termosaldata contenente circa 54 grammi di cocaina. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per l’uomo l’obbligo di dimora nel comune di residenza.