Nascondeva la cocaina in un muro, denunciato un 73enne

I carabinieri di Paternò insieme ai colleghi militari dello squadrone Cacciatori di Sicilia, hanno denunciato un 73enne di Santa Maria di Licodia per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine perché ritenuto organico al clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia di Biancavilla, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari, dopo una minuziosa indagine, sono giunti alla conclusione che l'uomo potesse nascondere della droga in un terreno di sua proprietà a Santa Maria di Licodia. Sono quindi scattati numerosi servizi di osservazione e pedinamento, anche con l’utilizzo di strumentazioni ottiche notturne, portati avanti fino a quando è stato monitorato l’arrivo del pregiudicato nel suo fondo agricolo in contrada Spinelli. I militari in appostamento hanno deciso di intervenire subito ed hanno bloccato l’uomo mentre tentava di disfarsi di una bustina di cocaina, lanciandola tra la fitta vegetazione.

I carabinieri hanno poi passato al setaccio un muro in pietra, nelle vicinanze del posto dove il 73enne si era precedentemente chinato per prendere qualcosa e hanno scoperto un sasso amovibile, sotto il quale era nascosto un barattolo con dentro delle bustine di cocaina. Inoltre, nelle tasche dei pantaloni del 73enne, sono stati recuperati 1300 euro, sequestrati perché ritenuti proventi dell’attività di spaccio.