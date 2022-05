Cocaina nascosta tra i piatti sporchi: denunciato spacciatore di 27 anni

Un 27enne di Biancavilla è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi.

I militari, a seguito di un’attività di indagine nei confronti del malvivente, che sarebbe stato loro descritto come un attivo pusher solito spacciare nelle vie del centro, si sono recati presso la sua abitazione di via Africa per effettuare una perquisizione cogliendo di sorpresa il 27enne, il quale pensando di non essere notato, ha furtivamente lasciato cadere un involucro all’interno del lavello della cucina contenente le stoviglie ancora da lavare.

I carabinieri, però, sono riusciti a recuperare il contenitore trovando all’interno 13 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio e, nel prosieguo della perquisizione, uno scatolino contenente un bilancino di precisione, un borsello con materiale per il confezionamento e un coltello a scatto della lunghezza di ben 28 centimetri totali.