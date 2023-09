In giro con i "pippotti" confezionati e pronti allo spaccio, arrestato pusher 68enne

La squadra investigativa della polizia di Acireale ha arrestato un 68enne pregiudicato per detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina. Gli agenti avendo intuito che il pregiudicato potesse detenere sostanze stupefacenti addosso, lo hanno perquisito trovandogli nel taschino dei pantaloncini 10 dosi di cocaina confezionate in cellophane trasparente e termosaldato, comunemente denominate “pippotti”. Il pusher aveva in tasca anche una consistente somma di denaro in banconote di diverso taglio.

I poliziotti, avendo fondato il motivo che nell'abitazione dell'uomo poteva essere nascosta ulteriore sostanza stupefacente, hanno perquisito l'appartamento trovando un bilancino elettronico di precisione, utilizzato per la pesatura delle singole dosi e, all'interno di un grosso vaso, una busta in cellophane bianca con fori identici a quella utilizzata per il confezionamento della cocaina. L'uomo è adesso recluso nella casa Circondariale di Piazza Lanza.