Agroalimentare, il Codancons si schiera in difesa delle tipicità siciliane

Il Codacons ha costituito un gruppo di operatori esperti nella conoscenza delle caratteristiche delle principali eccellenze della produzione agroalimentare siciliana, coordinati dal direttore Angelo Messina. Gli operatori Codacons "Io mangio sano, mangio siciliano" hanno il compito di divulgare le conoscenze del patrimonio agroalimentare di Sicilia e di incentivare al consumo dei suoi prodotti di eccellenza.

"Scendiamo nuovamente in campo - afferma Francesco Tanasi professore dell'Università San Raffaele Roma e Segretario Nazionale Codacons - per dare il nostro contributo alla tutela del patrimonio agroalimentare siciliano, materiale e immateriale, sempre più minacciato dalle continue e repentine trasformazioni legate alla globalizzazione dei mercati che sottopongono molti prodotti tipici, e non solo quelli siciliani, ad una concorrenza sempre più aggressiva ed agguerrita". Nel panorama agroalimentare nazionale, che annovera diverse centinaia di prodotti tipici, il cui marchio è riconosciuto dalla legislazione vigenti, spiccano 3 regioni - tra le quali la Sicilia - che superano largamente quelli di tutte le altre regioni coprendo quasi il 40% di tutti i prodotti agroalimentari Dop e Igp italiani. "In particolare il territorio siciliano - spiega Tanasi - è caratterizzato dalla presenza di ben 28 prodotti pari all'11,25% di tutti i prodotti DOP e IGP italiani.

In un periodo in cui come quello attuale, molti prodotti siciliani sono soggetti ad una spietata concorrenza provocata dalla globalizzazione dei mercati, il Codacons ritiene urgente intervenire affinché questo invidiabile patrimonio regionale venga non solo pienamente riconosciuto per il suo grande significato storico-culturale ma anche adeguatamente difeso e valorizzato anche in chiave competitiva. "Sotto questo aspetto, ritieniamo necessario - continua il professore - che in tema di valorizzazione di un prodotto si tenga conto di un fatto che è sempre più importante: il consumatore è sempre più disponibile a premiare, in modo competitivo, quel prodotto per il quale viene dichiarato che, nel processo di produzione dello stesso, si è tenuto conto della necessità di preservare la qualità - integrità dell'ambiente".