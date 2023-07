Codacons, esposto su blackout: "Governo dichiari stato emergenza"

Il Codacons annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania sulle interruzioni di energia elettrica, legate al caldo, che da giorni interessano la città e chiede al governo di proclamare lo stato di emergenza per la Sicilia. "Chiediamo alla magistratura - spiega l'associazione di consumatori - di aprire una indagine per interruzione di pubblico servizio. È intollerabile che migliaia di famiglie si ritrovino da ore senza servizi essenziali come l'acqua o la corrente elettrica, una situazione che rischia di creare danni economici abnormi a cittadini ed esercizi commerciale, ma anche di mettere a rischio la salute pubblica". Per fare fronte alle "tante emergenze legate al caldo che stanno investendo in queste ore diverse zone della Sicilia" il Codacons "chiede al Governo di proclamare lo stato di emergenza nella regione, adottando tutte le misure conseguenti a tutela la pubblica incolumità e garantire i diritti basilari della popolazione."