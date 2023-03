Ospedali Catania, dal Codacons un esposto alla Procura su attese per visite specialistiche

La presentazione di un esposto in Procura sul caso delle lunghe liste d'attesa per visite ed esami specialistici presso gli ospedali di Catania è stato annunciato dal Codacons, che vi allegherà "i casi di gravi ritardi nell'erogazione dei servizi sanitari apparsi in questi giorni sulla stampa locale", chiedendo di "aprire una inchiesta verso Regione, aziende sanitarie e ospedali per le possibili fattispecie di omissioni di atti d'ufficio, omissione di soccorso e reati contro la salute pubblica", cosi in una nota il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori. L'associazione di consumatori ha già attivato un servizio sul sito www.codacons.it e nelle proprie sedi per "fare ottenere a chi è stato costretto a pagare visite ed esami specialistici privati a causa delle lunghe liste d'attesa il rimborso di quanto speso."