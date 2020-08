Bollino rosso in autostrada per i rientri, lunghe code a Gravina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutta la giornata di oggi si preannuncia da bollino rosso per il traffico, vista la situazione di rientro verso le grandi città e di spostamento verso le località turistiche. Per favorire il movimento del traffico leggero, dalle 7 di questa mattina è attiva la limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti, che rimarrà in vigore fino alle 22. Il traffico è molto intenso e in aumento, con code alle barriere autostradali e ai caselli di uscita verso le località marittime. Si segnala al momento traffico fortemente rallentato con code sul raccordo autostradale 15, a Gravina di Catania per traffico intenso.