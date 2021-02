Tutti in fila per il test-Covid a Gravina: code anche in tangenziale

A causa delle lunghe code che si stanno formando nei pressi dello svincolo di Gravina in tangenziale ovest per accedere all'area dove è attivo il drive in per lo screening covid, il sindaco Massimiliano Giammusso consiglia agli automobilisti che che non devono effettuare il test di evitare le uscite per Gravina, visto il notevole traffico accumulato in entrata. "Sono centinaia i cittadini, provenienti anche da altri comuni, che stanno sfruttando questa opportunità di tracciamento in corso presso il parcheggio di via Quasimodo di fronte il Centro Commerciale Katané. Invito gli automobilisti - spiega Giammusso -in transito in tangenziale di utilizzare, nella giornata di oggi e domani 2 febbraio 2021, uscite alternative per evitare ulteriori ingorghi".