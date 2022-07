Disagi aerei, Codici denuncia: "Dieci ore di ritardo per 65 passeggeri"

Un ritardo di oltre dieci ore avvenuto lo scorso 25 luglio, per un gruppo di viaggiatori siciliani che dovevano recarsi da Catania in pellegrinaggio a Lourdes attraverso un volo della compagnia Electra Airways inizialmente previsto alle 6.30 e poi riprogrammato alle 16.30. È il racconto in breve della disavventura vissuta da un gruppo di circa 65 passeggeri e adesso denunciata dall'associazione Codici. "Un ritardo di oltre dieci ore - dice il segretario regionale di Codici Sicilia - che ha comportato pesanti disagi ai pellegrini, tra i quali vi erano diversi anziani, ammalati e disabili. Molti di loro provenivano da tutta la Sicilia Orientale e questo episodio segna l'ennesimo disservizio da parte delle compagnie aeree con un'estate nera sul fronte dei trasporti". "La nostra associazione è a disposizione per le richieste di indennizzo a fronte dei disagi e del ritardo accumulato: spesso i diritti dei passeggeri sono trattati dalle compagnie come degli optional ma non è così. Serve cambiare rotta e ci batteremo per il rispetto dei passeggeri i quali, come in questo caso, debbono essere tutelati".