Ramacca, l’associazione Codici apre uno sportello per i cittadini in convenzione con il Comune

E’ stata siglata la convenzione tra il Comune di Ramacca e l’associazione "Codici Sicilia - Centro per i Diritti del Cittadino", al fine di avviare l'apertura di uno sportello che sarà attivo alcuni giorni a settimana presso i locali comunali.

A firmare l’accordo, in rappresentanza del Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI Sicilia, il segretario regionale Manfredi Zammataro: “L’ apertura dello Sportello di presso il Comune di Ramacca è un segnale di vicinanza per i cittadini, per dare maggiore voce ai loro diritti; potranno contare sull’assistenza di personale competente e qualificato per le più disparate problematiche, dal caro bollette, ai problemi alle problematiche di malasanità, sovraindebitamento, gioco d’azzardo patologico, e usura. La nostra associazione da statuto è al servizio del cittadino e siamo felici della Scelta operata dall’Amministrazione di Ramacca nella persona del Sindaco Nunzio Vitale e dell’Assessore alle Politiche Sociali Irene Giandinoto di fare sinergia con noi per la difesa dei diritti del Cittadino. Viviamo un periodo molto complesso per famiglie e imprese e sono certo che potremmo dare un sostegno concreto”.

“Siamo molto felici di poter comunicare la disposizione di un servizio utilissimo per la cittadinanza - affermano il sindaco Nunzio Vitale e l'assessore alle Politiche sociali Maria Irene Giandinoto - utile per orientare i cittadini, per ascoltare le loro richieste e per fornire le soluzioni migliori atte a risolvere le loro problematiche in materia di sicurezza, salute, qualità dei prodotti e dei servizi, prevenzione del sovra-indebitamento, lotta all’usura e al gioco d’azzardo patologico. L'apertura di questo sportello rappresenta un altro tassello del nostro programma elettorale che si realizza. Un ringraziamento va anche al sig. Enzo Destro, delegato dell'associazione Codici”.

Lo sportello di Ramacca si trova presso il Municipio in Piazza Umberto 14. Prossimamente saranno forniti i giorni di apertura con i relativi orari di ricevimento. Il servizio è comunque già attivo attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.sicilia@codici.org - codici.ramacca@codici.org.