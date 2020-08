Erano coinvolti nell'operazione Overtrade, adesso sono finiti in manette

I carabinieri del comando provinciale etneo hanno arrestato il 42enne catanese Lorenzo Sgroi ed il 54enne misterbianchese Vincenzo Sapia. I due erano stati arrestati nell’ambito dell’esecuzione dell’operazione “Overtrade” che, nello scorso mese di gennaio, aveva riguardato 38 appartenenti al gruppo di Mascalucia della famiglia mafiosa Santapaola Ercolano. A fare finire i due in carcere è stato l'appello dell Procura della Repubblica contro la mancata contestazione ai due dei capi d’imputazione riguardanti il commercio e la detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato pertanto notificato in carcere a Sapia, già detenuto per altra causa, mentre Sgroi, che era invece sottoposto all’obbligo della presentazione alla

polizia giudiziaria, è stato arrestato e condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

