Colletta alimentare, risultati confortanti nonostante il maltempo: a Catania raccolti 90 mila chili di derrate

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è ripartita senza le restrizioni determinate dal Covid degli ultimi due anni. Tantissime le persone che hanno scelto di fare un gesto di solidarietà per iuatre i meno fortunati. Grande la disponibilità e l’entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di persone che con generosità hanno donato. In una situazione di evidente difficoltà economica, conforta il fatto che in Sicilia sono stati raccolti 367.697 chilogrammi di derrate alimentari. A Catania sono stati raccolti 85.945 chili di alementi. Questo il dettaglio in chhilogramma per le altre province dell'Isola, Agrigento 31.353, Caltanissetta 19.237, Enna 13.081, Messina 49.077, Palermo 75.480, Ragusa 23.394, Siracusa 24.104, Trapani 46.028.

«Tutti hanno donato, anche solo un pacco di ceci ma ciascuno ha partecipato alla Colletta Alimentare - afferma Pietro Maugeri presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV - con ciò che ha potuto donare. Senza dubbio l'allerta meteo arancione ha pesantemente condizionato il risultato di quest'anno, ciò nonostante il cuore dei siciliani è stato grande. Abbiamo avuto solo un calo del 6% a livello regionale nonostante un tasso di inflazione a doppia cifra sui beni alimentari. Vorrei aggiungere che ieri, girando tra i volontari di molti supermercati ho avuto modo di ascoltare storie di vita e di carità che mi hanno davvero commosso», conclude Maugeri.