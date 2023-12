Posa della prima pietra per il collegamento tra il porto di Riposto e l'autostrada

Sono stati avviati oggi i lavori per la realizzazione della strada di collegamento diretto della statale 114, nei pressi del casello autostradale di Giarre, con Riposto. L’avvio dell’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’opera il cui iter è stato iniziato nel 2005 dal comune di Riposto, riattivato con l’intervento della Zona economica speciale nel 2022 e reso cantierabile oggi.

L’Assessore regionale all'economia Marco Falcone afferma a proposito della cantierizzazione dell’opera,“si tratta di lavori strategici che cambieranno il volto del territorio e gli daranno centralità. Sono state superate difficoltà urbanistiche e di finanziamento, grazie al lavoro della Zez, che ha dato un forte impulso e ha cooperato efficacemente con la Regione Siciliana e l’Amministrazione comunale di Riposto. È un’occasione di infrastrutturazione per quest’area e quindi di crescita della qualità della vita dei cittadini e di sviluppo dell’economia”.

Il Sindaco di Riposto dichiara che, “quest’opera ci darà la possibilità di collegare l’area portuale di Riposto e

di Torre Archirafi, che è una zona molto turistica della città, direttamente alla strada statale 114 a Giarre. Il tema di oggi è riuscire a far finanziare anche l’ultimo tratto stradale, che è quello che poi collegherà direttamente allo svincolo autostradale. Sarà il completamento di un’opera che già adesso è importantissima per il nostro territorio, sia in termini di opportunità di lavoro sia in termini di sviluppo complessivo del nostro comprensorio. La strada, che passerà anche dalla zona artigianale, dovrebbe risolvere anche importanti problemi di viabilità, perché i tir non saranno più costretti a percorrere strade anguste o ad attraversare il centro storico per raggiungere alcune zone”.

Alla cerimonia di avvio dei lavori sono intervenuti, anche il vicario generale del Vescovo di Acireale, monsignor Agostino Russo, gli ex-sindaci di Riposto Enzo Caragliano e Carmelo D’Urso e il vicesindaco di Giarre Claudio Raciti.