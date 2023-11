Collegato ter, assegnati contributi regionali anche a molti Comuni etnei

"L'assegnazione di risorse finanziarie ai Comuni, per iniziative particolari di promozione turistica, sociale ed infrastrutturale contenute nella recente manovra correttiva esprime la precisa volontà dei parlamentari regionali di voler offrire alle comunità locali gli strumenti necessari per interventi immediati sui territori, sgombrando il campo da sterili polemiche". È quanto affermano i parlamentari del Gruppo Popolari e Autonomisti, Giuseppe Castiglione, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Carta insieme all’assessore Roberto Di Mauro in seguito alla recente approvazione della manovra correttiva e delle numerose iniziative in favore di numerosi comuni siciliani. "Le maggiori risorse riconosciute alla regione dal nuovo accordo sottoscritto con lo Stato – proseguono i deputati - spendibili necessariamente nell’esercizio finanziario corrente, ci ha orientati verso iniziative che potessero incidere con immediatezza sui territori, interpretando bisogni concreti che spesso gli esigui bilanci comunali non riescono a fronteggiare". Le iniziative hanno interessato i comuni di Adrano, Catania, Enna, Grammichele, Randazzo, Carlentini, Mineo, Tremestieri, Valverde, Sortino, Licata, S.M. di Ganzarria, Paternò, Maniace, San Pietro Clarenza, Fiumefreddo, Noto, Solarino, Melilli, Pachino ed Augusta. "Avremo modo, nei prossimi giorni, di approfondire il contenuto della prossima legge di stabilità, sulla quale ci confronteremo insieme al Governo ed alle altre forze politiche sui temi importanti che riguardano l’occupazione, la crisi del settore agricolo e le iniziative per il rilancio del sistema economico e produttivo regionale, ribadendo il nostro impegno, anche in questa occasione, verso le reali esigenze delle comunità locali che rappresentiamo".