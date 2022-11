Colletta alimentare, grande partecipazione della scuola "Dante Alighieri” con 90 alunni

Indossando la pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare, circa novanta alunni della scuola secondaria di primo Grado “Dante Alighieri” hanno partecipato con entusiasmo alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Accompagnati da dodici insegnanti, i ragazzi si sono recati presso i supermercati Lidl di via Martino Cilestri e Coop di via Patanè Romeo e si sono fatti promotori dell’iniziativa, invitando i clienti dei supermercati a partecipare con l’acquisto di uno o più prodotti a lunga conservazione da donare al Banco Alimentare, oppure inscatolando la merce.

I prodotti donati saranno, poi, distribuiti alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative partner di Banco Alimentare. Anche il coinvolgimento delle scuole diventa fondamentale per la buona riuscita di un’iniziativa che fa bene ai ragazzi e li arricchisce, facendogli sperimentare la gioia della condivisione e del dono.

Luminosi a fine giornata gli occhi dei ragazzi, testimonianza del fatto che dare gratuitamente non è appena un gesto che si fa per gli altri, ma è un atto che porta una ricchezza insolita, innanzitutto a se stessi, perché offrire gratuitamente il proprio tempo agli altri non fa perdere tempo rispetto alle cose che si hanno da fare, anzi si torna a farle con un altro cuore, più disponibili, più spediti, più autentici.