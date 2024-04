Collisione tra due navi mercantili: aerei di soccorso decollati da Catania

Questa mattina si è verificata una collisione, tra una nave cargo battente bandiera liberiana e una porta container, con bandiera portoghese. La guardia costiera ha inviato sul posto mezzi navali e aerei, tra cui un elicottero AW139 e un Atr42 decollati da Catania, che stanno sorvolando la zona dell’incidente, posta a circa 14 miglia da Capo Passero, per intervenire in caso di soccorso e monitorare l’area dal punto di vista ambientale. Al momento la due grandi imbarcazioni navigano a lento moto verso le coste siciliane. Le cause del sinistro marittimo sono ancora da accertare.

