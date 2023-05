Comitato Vulcania: "Serve supporto per una colonia felina di via Raffaello Sanzio"

Il comitato Vulcania segnala la presenza di una colonia felina con una quindicina di gatti nei pressi di viale Raffaello Sanzio. Due animali sono stati già investiti dalle auto per strada. Alcuni residenti del condominio posto al civico 9, che si occupano dei felini senza alcun supporto di tutela da parte delle associazioni convenzionate dal Comune di Catania, si dicono "preoccupati per la sorte che attende questi animali". Sono già state fatte diverse segnalazioni, senza esito. "Animali sotto la diretta responsabilità del Comune - dichiara Angela Cerri, presidente del comitato Vulcania - ma considerati come l’ultimo dei problemi da risolvere. Chiediamo di aumentare il numero delle associazioni animaliste, a cui il Comune dovrebbe delegare la competenza di tutela".