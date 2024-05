Colpi di pistola davanti ad un bar, ferito un uomo: c'è già un sospettato in caserma

Intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un uomo di circa 60 anni, che sostava nei pressi di un noto bar di Misterbianco, posto in via Giacomo Matteotti. I proiettili lo avrebbero ferito ad una mano ed agli arti inferiori, senza provocare però gravi conseguenze.

La vittima non sarebbe legata alla criminalità locale. In base a quanto trapelato, pare che il fatto sia da ricondurre a pregressi contrasti tra i due protagonisti dei fatti, anche se i carabinieri indagano a 360 gradi. Dopo l'agguato, chi ha premuto il grilletto è fuggito in auto. Ma la soluzione del caso potrebbe non essere lontana. Attualmente c'è già un sospettato presso la locale caserma dell'Arma. La Procura etnea ha aperto un'inchesta.